कमल हासन ने फिल्म 'द ओडिसी' के लिए लिखा पोस्ट

कमल हासन को पसंद आई क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी', बोले- मैं भी लाऊंगा महाकाव्य

लेखन ज्योति सिंह 03:58 pm Jul 30, 202603:58 pm

क्या है खबर?

तमिल सुपरस्टार कमल हासन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर 'द ओडिसी' की तारीफ की है। उन्होंने इसे देखने लायक बताते हुए कहा कि क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित ये फिल्म युगों तक याद रखी जाएगी। अभिनेता ने फिल्म की तारीफ करते हुए एक बड़ा खुलासा भी किया, जिससे उनके फैंस उत्साहित हो गए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी अपनी एक महाकाव्य फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में आएगी जिसके पहले पूर्वावलोकन को CBFC ने मंजूरी दे दी है।