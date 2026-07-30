कमल हासन को पसंद आई क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी', बोले- मैं भी लाऊंगा महाकाव्य
क्या है खबर?
तमिल सुपरस्टार कमल हासन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर 'द ओडिसी' की तारीफ की है। उन्होंने इसे देखने लायक बताते हुए कहा कि क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित ये फिल्म युगों तक याद रखी जाएगी। अभिनेता ने फिल्म की तारीफ करते हुए एक बड़ा खुलासा भी किया, जिससे उनके फैंस उत्साहित हो गए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी अपनी एक महाकाव्य फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में आएगी जिसके पहले पूर्वावलोकन को CBFC ने मंजूरी दे दी है।
तारीफ
'द ओडिसी' की तारीफ में कमल ने कही ये बात
कमल ने अपने इंस्टाग्राम पर 'द ओडिसी- कमल हासन का एक अनुभव' लिखते हुए एक तस्वीर साझा की।
उन्होंने लिखा, 'होमर ने इसका सपना देखा था। नोलन ने इसे करने की हिम्मत दिखाई। मैंने इसकी सराहना की। सिनेमा के बच्चों, ये फिल्म युगों-युगों तक याद रहेगी। जरूर देखें।'
उन्होंने आगे लिखा, 'जैसे-जैसे 'द ओडिसी' दुनियाभर में अपनी महाकाव्य यात्रा जारी रखेगी, मेरी ये श्रद्धांजलि भारत के सिनेमाघरों में दर्शकों का स्वागत करेगी। मैं इसे जल्द ही यहां साझा करूंगा।'
तोहफा
महाकाव्य फिल्म लेकर आएंगे अभिनेता
अभिनेता ने पोस्ट में बताया कि उन्होंने एक महाकाव्य फिल्म बनाई है जो जल्द ही भारत में रिलीज होगी। सेंसर बोर्ड ने पहला प्रिव्यू देखा है और उसे मंजूरी दे दी है।
उनकी पोस्ट पर खुशी जताते हुए एक यूजर ने लिखा, 'हम मरुधनायगम की प्रार्थना करते रहेंगे, सर।'
दूसरे यूजर ने लिखा, 'हम मरुधनायगम और मर्मायोगी का इंतजार कर रहे हैं।'
काम के मोर्चे पर, कमल को प्रभास अभिनीत फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल में देखा जाएगा।