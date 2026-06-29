'कल्कि' के निर्देशक नाग अश्विन दूसरी बार बनेंगे पिता, पत्नी प्रियंका के साथ सुनाई खुशखबरी

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निर्देशक की पोस्ट पर बधाई संदेशों की आई बाढ़

निर्देशक की पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसाना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने लिखा, 'आप तीनों को बहुत बधाई हो।' एक अन्य ने लिखा, 'आपको बधाई हो, बहुत प्यार।' काम के मोर्चे पर, अश्विन इन दिनों 'कल्कि 2' की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं। इसमें प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हासन अपने किरदारों में वापसी करेंगे। दीपिका की जगह, अभिनेत्री के रूप में साई पल्लवी का नाम सामने आ रहा है।