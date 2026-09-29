तनीषा मुखर्जी ने महाराष्ट्र बिजली विभाग पर नाराजगी जाहिर की

तनीषा मुखर्जी का किस पर फूटा गुस्सा? अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस से लगाई गुहार

लेखन ज्योति सिंह 05:08 pm Sep 29, 202605:08 pm

क्या है खबर?

काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मदद की गुहार भी लगाई। दरअसल, अभिनेत्री लोनावला स्थित अपने पुश्तैनी घर को लेकर काफी परेशान हैं। उनका आरोप है कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (MSEB) अपनी मनमानी करते हुए भारी-भरकम बिजली बिल की मांग कर रहा है। तनीषा ने बताया कि उनके पुश्तैनी घर की बिजली काट दी गई है।