काजोल की ठुकराई भूमिका ने इन हीरोइनों को बना दिया स्टार, सूची देखकर रह जाएंगे हैरान
क्या है खबर?
बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री काजोल 5 अगस्त को अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं। 3 दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने कई यादगार और सुपरहिट फिल्में दी हैं। हालांकि, इस दौरान उन्हें कई बड़ी फिल्मों के ऑफर भी मिले, जिन्हें उन्होंने अलग-अलग वजहों से ठुकरा दिया। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई फिल्में बाद में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल साबित हुईं। ऐसे में आइए जानते हैं काजोल द्वारा ठुकराई गई ऐसी ही फिल्मों के बारे में।
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'वीर जारा' और 'कभी अलविदा ना कहना'
साल 2004 में आई फिल्म में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था, लेकिन निर्माताओं की पहली पसंद काजोल थीं। हालांकि, उन्होंने इसमें काम करने से इनकार कर दिया था।
2006 में आई शाहरुख की फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' के लिए सबसे पहले काजोल को ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्हें ये भूमिका पसंद नहीं आई, इस वजह से उन्होंने इसे ठुकरा दिया। फिर रानी मुखर्जी ने इसमें काम किया।
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'दिल तो पागल है' और 'मोहब्बतें'
'दिल तो पागल है' साल 1997 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्माताओं ने काजोल को करिश्मा कपूर वाला किरदार ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से साफ मना कर दिया था।
'मोहब्बतें' साल 2000 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में निर्माता काजोल को मुख्य भूमिका के लिए लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से साफ मना कर दिया। ऐसे में ऐश्वर्या राय को लिया गया।
जानकारी
#5 '3 इडियट्स'
साल 2009 में आई सुपरहिट फिल्म '3 इडियट्स' के निर्माता आमिर खान के साथ काजोल को मुख्य भूमिका में लेना चाहते थे, लेकिन जब काजोल ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, तब इस भूमिका को करीना कपूर ने निभाया।