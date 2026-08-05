इन फिल्मों को ठुकराना काजोल को पड़ा भारी

काजोल की ठुकराई भूमिका ने इन हीरोइनों को बना दिया स्टार, सूची देखकर रह जाएंगे हैरान

लेखन अंशिका शुक्ला 12:29 pm Aug 05, 202612:29 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री काजोल 5 अगस्त को अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं। 3 दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने कई यादगार और सुपरहिट फिल्में दी हैं। हालांकि, इस दौरान उन्हें कई बड़ी फिल्मों के ऑफर भी मिले, जिन्हें उन्होंने अलग-अलग वजहों से ठुकरा दिया। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई फिल्में बाद में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल साबित हुईं। ऐसे में आइए जानते हैं काजोल द्वारा ठुकराई गई ऐसी ही फिल्मों के बारे में।