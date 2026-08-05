काजोल की इन फिल्मों ने बनाया उन्हें सुपरस्टार, आज ही OTT पर देखें

काजोल ने इन फिल्मों में दिखाया अभिनय का जादू, फटाफट OTT पर देख लें

लेखन अंशिका शुक्ला 07:17 pm Aug 05, 202607:17 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्री काजोल पिछले 3 दशकों से अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार प्रदर्शन किया, जिन्हें आज भी खूब पसंद किया जाता है। अगर आप काजोल की बेहतरीन फिल्मों का आनंद घर बैठे लेना चाहते हैं, तो इनमें से कई फिल्में अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उनकी उन शानदार फिल्मों के बारे में, जिन्हें आप अभी देख सकते हैं।