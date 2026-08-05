काजोल ने इन फिल्मों में दिखाया अभिनय का जादू, फटाफट OTT पर देख लें
क्या है खबर?
बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्री काजोल पिछले 3 दशकों से अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार प्रदर्शन किया, जिन्हें आज भी खूब पसंद किया जाता है। अगर आप काजोल की बेहतरीन फिल्मों का आनंद घर बैठे लेना चाहते हैं, तो इनमें से कई फिल्में अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उनकी उन शानदार फिल्मों के बारे में, जिन्हें आप अभी देख सकते हैं।
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'बाजीगर' और 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे'
कल्ट क्लासिक फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' साल 1995 में रिलीज हुई थी। इसमें काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया था। आप इस सुपरहिट फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
थ्रिलर फिल्म 'बाजीगर' साल 1993 में बड़े पर्दे पर आई थी। इस फिल्म में काजोल के साथ-साथ शाहरुख और शिल्पा शेट्टी मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म का आप प्राइम वीडियो पर लुफ्त उठा सकते हैं।
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'कुछ कुछ होता है' और 'कभी खुशी कभी गम'
साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म 'कुछ कुछ होता है' में काजोल के साथ-साथ शाहरुख और रानी मुखर्जी नजर आए थे। इस फिल्म में काजोल के किरदार को लोगों ने खूब प्यार दिया था। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर मजे से देख सकते हैं।
'कभी खुशी कभी गम' साल 2001 में रिलीज हुई थी। अमिताभ बच्चन, शाहरुख और काजोल की इस फिल्म ने छप्परफाड़ कमाई की थी। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं।
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