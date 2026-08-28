के अन्नामलाई ने सेंसर बोर्ड को फटकारा

'टॉक्सिक' विवाद के बीच के अन्नामलाई का CBFC पर फूटा गुस्सा, 'सख्त प्रमाणन' की मांग की

लेखन ज्योति सिंह 03:28 pm Aug 28, 202603:28 pm

क्या है खबर?

कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन इसे तारीफ से ज्यादा हिंसक दृश्यों और महिला चित्रण के लिए विवाद का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच, 'वी द लीडर्स' के संस्थापक के. अन्नामलाई ने भारतीय सिनेमा में बढ़ती हिंसा और स्त्री द्वेष के महिमा मंडन के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने पैन-इंडिया फिल्मों पर हिंसक दृश्यों और स्त्री-विरोधी विषयों को महिमामंडित करने का आरोप लगाया है।