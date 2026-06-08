जून का दूसरा हफ्ता होगा मजेदार, रिलीज होंगी ये फिल्में और वेब सीरीज; जानें कहां देखें

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'मां है ना' और 'ड्रिडम'

कॉमेडी कुकिंग शो 'मां है ना' को शिल्पा शेट्टी होस्ट करती हुई नजर आएंगी। यह शो जेनजी लाइफस्टाइल पर आधारित है। इस शो की घोषणा के बाद से लोग इसके स्ट्रीम होने का इंतार कर रहे हैं। इसे आप OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 12 जून से देख सकते हैं। फिल्म 'ड्रिडम' थियेटर के बाद 12 जून को OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। जीतू जोसेफ के प्रोडक्शन में बनी ये एक मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म है।