जुलाई में बॉक्स ऑफिस पर लगेगा मेला, जानिए किस दिन रिलीज होगी कौन-सी फिल्म

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'अल्‍फा', 'बेबी डू डाई डू' और 'धमाल 4'

स्पाई थ्रिलर फिल्म 'अल्‍फा' 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ शरवरी, बॉबी देओल और अनिल कपूर धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। एक्शन-क्राइम-थ्रिलर फ‍िल्म 'बेबी डू डाई डू' 3 जुलाई को रिलीज होगी। इसमें हुमा कुरैशी मुख्य किरदार में नजर आएंगी। वहीं यह हुमा और उनके भाई साकिब सलीम की प्रोडक्‍शन कंपनी की फिल्‍म है। अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म 'धमाल' अपने चौथे भाग के साथ 10 जुलाई को वापसी कर रही है।