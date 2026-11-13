मुंबई में प्रदूषण से परेशान जूही चावला, हवा में महसूस हो रही केरोसिन-डीजल जैसी गंध

जूही के पोस्ट पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी। एक ने बताया कि सुबह के समय मिट्टी के तेल या डीजल जैसी गंध भारी ट्रैफिक, जनरेटर या फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के कारण हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह पता लगाना जरूरी है कि क्या आसपास के दूसरे लोग भी इस गंध को महसूस कर रहे हैं, वहीं एक अन्य यूजर ने इसे मौसम में बदलाव के कारण हवा में फंसे प्रदूषण और औद्योगिक धुएं का असर बताया।