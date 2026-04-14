जूनियर एनटीआर की नई फिल्म का जल्द हो सकता है ऐलान

जूनियर एनटीआर बनेंगे पौराणिक फिल्म का हिस्सा, इस दिन हो सकता है ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 08:07 pm Apr 14, 202608:07 pm

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर एक बार फिर कुछ नया करने के लिए तैयार हैं। ऐसी चर्चा है कि वह एक पौराणिक फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने फिल्म निर्माता त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ हाथ मिलाया है। बेशक यह परियोजना उनके फैंस को खुश कर देगी, क्योंकि अभिनेता एक बार फिर किसी पौराणिक फिल्म में दिखेंगे। इससे पहले, अभिनेता को 'बाल रामायणम' (1996) में भगवान श्रीराम के बचपन का किरदार निभाते देखा गया था।