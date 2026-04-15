'फोर्स 3' से जॉन अब्राहम की वापसी, हर्षवर्धन राणे भी साथ; रिलीज तारीख का हुआ ऐलान

रिलीज

2027 में रिलीज होगी 'फोर्स 3'

जॉन की JA एंटरटेनमेंट और शील कुमार की कैरोलिना कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित 'फोर्स 3' में, अभिनेता को ACP यशवर्धन सिंह के किरदार में वापसी करते देखा जाएगा। हालांकि, राणे के किरदार को लेकर निर्माताओं ने जानकारी साझा नहीं की है। फिल्मे में तान्या मुख्य अभिनेत्री के तौर पर दिखाई देंगी। बता दें, 'फोर्स 3' 19 मार्च, 2027 को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाने आएगी। इससे पहले फ्रैंचाइजी की पहली किस्त 'फोर्स' 2011 में और 'फोर्स 2' 2016 में रिलीज हुई थी।