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जॉन अब्राहम ने खरीदा करोड़ों का आलीशान बंगला, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान
मुंबई में जॉन अब्राहम ने खरीदा करोड़ों का नया घर

जॉन अब्राहम ने खरीदा करोड़ों का आलीशान बंगला, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

लेखन अंशिका शुक्ला
Jul 20, 2026
06:31 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम इस समय काफी सुर्खियों में हैं। दरअसल, उन्होंने मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा (वेस्ट) में 84 करोड़ रुपये की कीमत का एक शानदार बंगला खरीदा है। यह इलाका अपने आलीशान घरों के लिए जाना जाता है और यहां एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियां रहती हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म लियासेस फोरस द्वारा देखे गए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, यह डील आधिकारिक तौर पर 14 जुलाई, 2026 को रजिस्टर हुई थी।

संपत्ती की जानकारी

कहां पर है जॉन का नया बंगला?

जॉन के द्वारा खरीदी गई यह संपत्ती मुंबई के सबसे पसंदीदा रिहायशी इलाकों में से एक सेंट मार्टिन रोड पर स्थित है।

यह संपत्ती 1,017.6 वर्ग मीटर के प्लॉट पर बनी है और इस पर पहले से ही एक बंगला बना हुआ है। इसके अलावा, इस जगह पर एक आउटहाउस भी बना हुआ है।

हाल ही में इसी इलाके में अभिनेता सलमान खान ने अपना 758 वर्ग फुट का अपार्टमेंट 3.5 करोड़ रुपये में बेचा है।

करियर

जॉन की आने वाली फिल्में

जॉन की बात करें तो वो हाल ही में पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म 'द डिप्लोमैट' और एक्शन फिल्म 'तेहरान' में नजर आए थे।

वहीं उनकी आने वाली फिल्मों की बात करें, तो वो जल्द ही मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की जिंदगी पर बनी बायोपिक फिल्म में राकेश मारिया की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे।

इसके साथ ही वो हिट एक्शन फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म 'फोर्स 3' में ACP यशवर्धन सिंह का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे।

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