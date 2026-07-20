मुंबई में जॉन अब्राहम ने खरीदा करोड़ों का नया घर

जॉन अब्राहम ने खरीदा करोड़ों का आलीशान बंगला, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

लेखन अंशिका शुक्ला 06:31 pm Jul 20, 202606:31 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम इस समय काफी सुर्खियों में हैं। दरअसल, उन्होंने मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा (वेस्ट) में 84 करोड़ रुपये की कीमत का एक शानदार बंगला खरीदा है। यह इलाका अपने आलीशान घरों के लिए जाना जाता है और यहां एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियां रहती हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म लियासेस फोरस द्वारा देखे गए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, यह डील आधिकारिक तौर पर 14 जुलाई, 2026 को रजिस्टर हुई थी।