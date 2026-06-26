'मिर्जापुर: द मूवी' से सामने आया जितेंद्र कुमार का लुक, इस किरदार से मचाएंगे भौकाल

पोस्टर

विक्रांत मैसी को रिप्लेस करेंगे जीतू भैया

निर्माता फरहान अख्तर ने फिल्म से जितेंद्र का पोस्टर जारी किया है, जिसमें वह बंदूक लिए जबरदस्त अवतार में दिखाई दे रही है। कैप्शन में लिखा है, 'हमें साम्राज्य चलाना नहीं है, बनाना है। बबलू भैया आ रहे हैं अब बड़े पर्दे पर।' दरअसल वह 'गुड्‌डू पंडित' के छोटे भाई 'बबलू पंडित' के किरदार में है, जिसे सीरीज में विक्रांत मैसी ने निभाया था। फिल्म 4 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रवि किशन भी इसका अहम हिस्सा हैं।