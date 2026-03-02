फिल्म 'दालिंब' से जितेंद्र कुमार का पोस्टर जारी

फिल्म 'दालिंब' से जारी हुई जितेंद्र कुमार की पहली झलक, पहचानना हुआ मुश्किल

लेखन ज्योति सिंह 06:06 pm Mar 02, 202606:06 pm

क्या है खबर?

'पंचायत' सीरीज से लोगों का दिल जीतने वाले जितेंद्र कुमार एक नए अवतार को लेकर चर्चा में आ गए हैं। उनका यह अवतार फिल्म 'दालिंब' से सामने आया है जिसे ZEE5 हिंदी ने आधिकारिक तौर पर जारी किया है। यह एक थ्रिलर-ड्रामा फिल्म है जो ZEE5 और एलिप्सिस एंटरटेनमेंट के पहले सहयोग के तौर पर बनाई गई है। फिल्म की कहानी और निर्देशन की जिम्मेदारी प्रिया एवेन ने उठाई है, जबकि संवाद वरद भटनागर ने लिखे हैं।