'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' का ट्रेलर जारी, फिल्म से कितनी अलग होगी सीरीज?

लेखन ज्योति सिंह 01:51 pm Oct 27, 202601:51 pm

क्या है खबर?

करण जौहर ने अपनी चर्चित फ्रेंचाइजी 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' की तीसरी कड़ी को सीरीज का रूप दे दिया है। कुछ दिन पहले आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान हुआ था। शनाया कपूर इसमें मुख्य किरदार निभाती हुई दिखेंगी। अब सीरीज का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है जो स्कूल रोमांस के साथ-साथ हॉरर का तड़का भी लगाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें शनाया दोहरी भूमिका निभाती नजर आएंगी। सीरीज का निर्देशन रीमा माया द्वारा किया गया है।