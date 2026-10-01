'द लीजेंड्स ऑफ हनुमान' सीजन 7 की रिलीज तारीख आई

'द लीजेंड्स ऑफ हनुमान' के 7वें सीजन का ऐलान, कब-कहां आएगी पौराणिक गाथा?

लेखन ज्योति सिंह 01:49 pm Oct 01, 202601:49 pm

क्या है खबर?

भगवान हनुमान की पाैराणिक कथाओं पर आधारित एनिमेशन सीरीज 'द लीजेंड्स ऑफ हनुमान' का 7वां सीजन दर्शकों के बीच लौटने के लिए तैयार है। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर नए सीजन का पहला टीजर जारी करते हुए रिलीज तारीख भी बताई है। ग्राफिक इंडिया और चारुवी डिजाइन लैब्स द्वारा निर्मित, इस एनिमेटेड सीरीज का निर्देशन जीवन जे कांग ने किया है। एक बार फिर अभिनेता शरद केलकर नैरेटर के रूप में अपनी जादुई और कड़क आवाज से कहानी आगे बढ़ाएंगे।