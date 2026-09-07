ट्रेन टिकट स्कैम का पर्दाफाश करेंगे दिव्येंदु, नई सीरीज 'वेटिंग है' का टीजर जारी

लेखन ज्योति सिंह 05:01 pm Sep 07, 202605:01 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता दिव्येंदु इन दिनों 'मिर्जापुर: द मूवी' को लेकर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। इस बीच, उनकी नई वेब सीरीज 'वेटिंग है' का ऐलान किया गया है, जिसका आधिकारिक टीजर भी आ गया है। निर्देशन समीर विद्वांस ने किया है, जिन्हें 'सत्यप्रेम की कथा' के लिए जाना जाता है। वहीं, निर्माता जियो स्टूडियो है। दिव्येंदु के साथ-साथ इस सीरीज में यशपाल शर्मा, भुवन अरोड़ा, कुमुद मिश्रा, हर्षिता गौर और विजय मौर्या जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।