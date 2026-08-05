जिमी शेरगिल का सवाल- सितारे सुविधा संपन्न, क्रू 18 घंटे पिस रहा; ये कैसी जिंदगी है?

द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से जिमी ने कहा, मेरी लड़ाई मजदूरों/कर्मचारियों के लिए है। 12 घंटे, फिर 3 घंटे और फिर 3 घंटे... यानी कुले 18 घंटे। इसके बाद उनके घर वापस जाने का सफर। वो बस अपनी पत्नी से मिलने घर जाता है और तुरंत वापस आ जाता है। वो कैसी जिंदगी जी रहा है? इस पर ध्यान देना होगा कि मजदूरों की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। रोज 18 घंटे खटने वाला इंसान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा।"