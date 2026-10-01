सोनम कपूर को लगी थी जिम सर्भ की बंदूक

'नीरजा' की शूटिंग में सोनम कपूर के साथ हुआ था हादसा, बंदूक लगते घबरा गए जिम

लेखन अंशिका शुक्ला 05:33 pm Oct 01, 202605:33 pm

क्या है खबर?

अभिनेता जिम सर्भ ने बड़े पर्दे से लेकर OTT तक अपनी अलग पहचान बनाई है। जिम ने साल 2016 में राम माधवानी के निर्देशन में फिल्म 'नीरजा' से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनके साथ सोनम कपूर भी नजर आई थीं। फिल्म इंडस्ट्री में एक दशक पूरा करने के मौके पर, जिम ने फिल्म 'नीरजा' का किस्सा साझा किया। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सोनम को बंदूक से मारा था।