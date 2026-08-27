OTT पर मौजूद हैं जिम सरभ की ये धांसू हिट फिल्में

जिम सरभ के शानदार अभिनय का देखना है जलवा? OTT पर झटपट ये फिल्में देख लें

लेखन अंशिका शुक्ला 02:46 pm Aug 27, 202602:46 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता जिम सरभ 27 अगस्त को अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने अपने करियर में अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई है। उनकी कई भूमिकाएं भले ही छोटी रही हों, लेकिन दमदार अभिनय और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस ने हर बार दर्शकों का ध्यान खींचा। जन्मदिन के खास मौके पर आइए जानते हैं जिम की उन सुपरहिट फिल्मों के बारे में, जिन्हें आप OTT पर देख सकते हैं।