मुंबई ड्रग्स कांड: अभिनेत्री जिया जैकब हिरासत में, 15 लाख रुपये के संदिग्ध लेनदेन पर पुलिस का शिकंजा मनोरंजन Apr 28, 2026

अभिनेत्री जिया जैकब को 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस एक हालिया कंसर्ट में 2 MBA छात्रों की ड्रग ओवरडोज से हुई संदिग्ध मौतों की गहराई से जांच कर रही है। जांचकर्ताओं का मानना है कि जिया और उनके साथी का एक कथित ड्रग नेटवर्क से गहरा संबंध है। इस नेटवर्क पर आरोप है कि वह छात्रों का इस्तेमाल पार्टी ड्रग्स को फैलाने और उससे हुई कमाई को नियंत्रित खातों में भेजने के लिए करता था। पुलिस का कहना है कि जिया वित्तीय लेन-देन में शामिल थीं और अब वह ड्रग सप्लाई चेन और फरार सप्लायर की तलाश कर रही है।