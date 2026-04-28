मुंबई ड्रग्स कांड: अभिनेत्री जिया जैकब हिरासत में, 15 लाख रुपये के संदिग्ध लेनदेन पर पुलिस का शिकंजा
अभिनेत्री जिया जैकब को 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस एक हालिया कंसर्ट में 2 MBA छात्रों की ड्रग ओवरडोज से हुई संदिग्ध मौतों की गहराई से जांच कर रही है। जांचकर्ताओं का मानना है कि जिया और उनके साथी का एक कथित ड्रग नेटवर्क से गहरा संबंध है। इस नेटवर्क पर आरोप है कि वह छात्रों का इस्तेमाल पार्टी ड्रग्स को फैलाने और उससे हुई कमाई को नियंत्रित खातों में भेजने के लिए करता था। पुलिस का कहना है कि जिया वित्तीय लेन-देन में शामिल थीं और अब वह ड्रग सप्लाई चेन और फरार सप्लायर की तलाश कर रही है।
पुलिस ने जिया के 15 लाख रुपये के संदिग्ध पैसों की जांच शुरू की
पुलिस जिया के पैसों की बारीकी से जांच कर रही है, खासकर लगभग 15 लाख रुपये, जिनके ड्रग बिक्री से आने का शक है। इसके अलावा, जांच में जिया और फरार सप्लायर मार्क के बीच एक दशक से भी पुराने रिश्ते सामने आए हैं। मार्क का दूसरा नाम महेश खेमलानी है। आरोपियों ने जिया के खाते में 4 लाख रुपये से ज्यादा की रकम भेजी है, जिसे अब मुख्य सबूत माना जा रहा है। अधिकारी अब पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।