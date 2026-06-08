जेनिफर विंगेट करने जा रहीं दूसरी शादी? सिंगापुर के इस व्यवसायी संग जुड़ रहा नाम

शादी

ये सितारे बनेंगे दोनों की शादी का गवाह

सूत्र के अनुसार, जेनिफर और विलियम ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार शादी करेंगे। उन्होंने कहा, "दोनों सितंबर-अक्टूबर के आसपास शादी करने पर विचार कर रहे हैं, और दिसंबर-जनवरी में भी शादी करने की संभावना है। उनकी सहेलियों को इस योजना की जानकारी है, जिनमें हरलीन सेठी और जेनेलिया डिसूजा जैसी हस्तियां शामिल हैं।" फिलहाल डेटिंग और शादी की खबरों पर जेनिफर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें, जेनिफर आखिरी बार फिल्म 'फिर से' (2018) में दिखी थीं।