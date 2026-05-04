फिल्म 'धुरंधर' के बचाव में आए जावेद अख्तर

'धुरंधर' को 'प्रचार' बताने पर भड़के जावेद अख्तर, बोले- फिल्म निर्माता का काम सच्चाई दिखाना

लेखन ज्योति सिंह 01:25 pm May 04, 202601:25 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की दोनों किस्तों ने अपार सफलता हासिल की है। हालांकि, दर्शकों के एक वर्ग द्वारा लगातार फ्रैंचाइजी को 'प्रचार' करार दिया गया। इस बहस पर अब दिग्गज लेखक जावेद अख्तर ने अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने फिल्मों को प्रचार बताने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। साथ ही, इस विचार का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि फिल्म निर्माताओं द्वारा किसी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता।