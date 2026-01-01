LOADING...
नए साल में OTT करेगा धमाका, एक्शन से रोमांस तक कई फिल्में-सीरीज देंगी दस्तक

लेखन ज्योति सिंह
Jan 01, 2026
12:45 pm
क्या है खबर?

नया साल अपने साथ मनोरंजन की भरपूर डोज लेकर आया है। जनवरी, 2026 में घर बैठे एक्शन-थ्रिलर और रोमांटिक जॉनर का लुत्फ उठाने का पूरा मौका मिलने वाला है। सूची में अभिनेता इमरान हाशमी और अजय देवगन की चर्चित फिल्म और सीरीज का नाम भी शामिल है, जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। आइए, एक नजर डालते हैं इस महीने में OTT पर रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज पर।

#1 & #2

'तस्करी' और 'ब्रिजर्टन सीजन 4'

अभिनेता इमरान OTT के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। उनकी वेब सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर वेब' 14 जनवरी, 2026 को नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने के लिए तैयार है। उनके अलावा इसमें शरद केलकर, अमृता खानविलकर, नंदीश सिंह संधू, अनुराग सिन्हा और जोया अफरोज भी प्रमुख किरदार में दिखेंगे। नेटफ्लिक्स का रोमांटिक ड्रामा 'ब्रिजर्टन सीजन' पिछले 3 सीजनों से लोगों का पसंदीदा बना हुआ है। इसका चौथा सीजन 29 जनवरी को रिलीज हो रहा है।

#3 & #4

'फ्रीडम एट मिडनाइट 2' और 'दे दे प्यार दे 2'

सोनी लिव की चर्चित वेब सीरीज 'फ्रीडम एट मिडनाइट' का दूसरा सीजन 9 जनवरी को स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा। निखिल आडवाणी द्वारा निर्मित इस सीरीज की कहानी भारत-पाकिस्तान बंटवारे के क्रूर प्रभास पर आधारित है। अजय देवगर और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' सिनेमाघरों में दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही थी। 9 जनवरी, 2026 को यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने के लिए तैयार है।

#5 & #6

'हक' और 'द नाइट मैनेजर 2'

यामी गौतम और इमरान की फिल्म 'हक' अपने डिजिटल डेब्यू के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह फिल्म 2 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी। इस फिल्म को सिनेमाघरों में दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी। इसके अलावा, 11 जनवरी, 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर ब्रिटिश जासूस सीरीज 'द नाइट मैनेजर' अपने दूसरे सीजन के साथ लौट रही है। इसकी कहानी एक पूर्व ब्रिटिश सैनिक और एक लग्जरी होटल के नाइट मैनेजर, जोनाथन पाइन के इर्द-गिर्द घूमती है।

