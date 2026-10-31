मां श्रीदेवी के नक्शे-कदम पर चलीं जाह्नवी कपूर, 'नागिन' बनकर लूटी महफिल, तस्वीरें वायरल

जाह्नवी ने 'नगीना' से श्रीदेवी के लुक को रीक्रिएट करने के लिए बिल्कुल वैसी ही गुलाबी ड्रेस पहनी और वैसा ही मेकअप, गहने और हेयरस्टाइल अपनाया।

इस लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने दोस्त ओरी की मदद से फिल्म के पोस्टर, अमरीश पुरी वाले सीन और बैकस्टेज पलों को फिर से फिल्माया।

तस्वीरें साझा कर जाह्नवी ने लिखा कि हैलोवीन पर सिनेमा के सबसे यादगर दृश्यों में से एक को रीक्रिएट करना उनके लिए बेहद खास अनुभव था।