'पेड्‌डी' में जाह्नवी कपूर की फीस का हुआ खुलासा

फिल्म 'पेड्‌डी' के लिए जाह्नवी कपूर ने वसूली थी भारी-भरकम फीस, हो गया खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 02:04 pm Jun 11, 202602:04 pm

क्या है खबर?

राम चरण की फिल्म 'पेड्‌डी' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित यह एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें जाह्नवी कपूर भी हैं। उनके द्वारा निभाए गए 'अचियम्मा' के किरदार को स्क्रीन पर दर्शाने के लिए निर्माताओं को भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि कैमरा उनके अभिनय से ज्यादा उनके शरीर के अंगों पर फोकस करता है। इन विवादों के बीच, 'पेड्‌डी' में जाह्नवी की फीस का खुलासा हुआ है।