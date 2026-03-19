'जन नायकन' की स्क्रीनिंग के बावजूद रिलीज का रास्ता साफ नहीं, अब यहां फंसा पेंच

उम्मीद

30 अप्रैल से पहले रिलीज होने की उम्मीद नहीं

'जन नायकन' को 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, जो नहीं हो सका। निर्माताओं को उम्मीद थी कि फरवरी में यह रिलीज हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। पिछले महीने, कनाडा स्थित यॉर्क सिनेमाज ने बताया था कि फिल्म 30 अप्रैल से पहले रिलीज होने की उम्मीद नहीं है। बता दें, तमिलनाडु में 23 अप्रैल से चुनाव हैं। 15 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। वोटों की गिनती 4 मई को होगी।