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बॉक्स ऑफिस पर 'जन नायकन' ने पूरा किया एक हफ्ता, जानिए कहां तक पहुंची कमाई

लेखन ज्योति सिंह 09:59 am Jul 31, 202609:59 am

क्या है खबर?

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' ने 23 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी। रिलीज का एक हफ्ता पूरा करने के बाद फिल्म के कलेक्शन में अब गिरावट का दौर आना शुरू हो चुका है। एच विनोथ के निर्देशन में बनी इस राजनीतिक एक्शन-थ्रिलर को सबसे ज्यादा फायदा तमिल संस्करण से मिल रहा है, जबकि अन्य भाषाओं में कमाई सुस्त पड़ रही है। दूसरी ओर, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' का कलेक्शन भी धीमा पड़ रहा है।