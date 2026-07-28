विजय की फिल्म 'जन नायकन' ने कितनी की कमाई?

'जन नायकन' के लिए कैसा रहा पहला कारोबारी दिन? 'द ओडिसी' की कमाई में गिरावट

लेखन ज्योति सिंह 09:30 am Jul 28, 202609:30 am

क्या है खबर?

थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' ने वीकेंड पर शानदार कारोबार किया। अब इसकी कमाई की असली अग्निपरीक्षा शुरू हो चुकी है, क्योंकि फिल्म कारोबारी दिनों में लौट आई है। छुटि्टयों पर ताबड़तोड़ कारोबार करने के बाद ज्यादातर फिल्मों के कलेक्शन में गिरावट का दौर आने लगता है। दूसरी ओर, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है और इसके कलेक्शन में गिरावट आने लगी है। आइए जानते हैं इन फिल्मों का ताजा कलेक्शन।