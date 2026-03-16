'जन नायकन' पर सेंसर बोर्ड का फैसला कल, समीक्षा समिति करेगी नई स्क्रीनिंग

विवाद

इस कारण 'जन नायकन' को नहीं मिला था प्रमाणपत्र

'जन नायकन' को पोंगल, 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था। हालांकि, फिल्म की रिलीज से ठीक पहले सेंसर बोर्ड ने इसे प्रमाणपत्र देने में रोक लगा दी थी। CBFC ने अपने तर्क में बताया था कि 'जन नायकन' के कुछ दृश्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। साथ ही सशस्त्र बलों को फिल्म में आपत्तिजनक तरीके से दिखाने वाला बताया गया है। इसके बाद से फिल्म कानूनी दांव-पेंच में घिरी हुई है।