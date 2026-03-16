'जन नायकन' पर सेंसर बोर्ड का फैसला कल, समीक्षा समिति करेगी नई स्क्रीनिंग
क्या है खबर?
थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' लंबे समय से रिलीज को लेकर संघर्ष करती आ रही है। मद्रास हाई कोर्ट के निर्देशानुसार, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की समीक्षा समिति नई स्क्रीनिंग करेगी जिसके बाद फिल्म को प्रमाणपत्र देने के फैसले पर विचार किया जाएगा। इंडिया टुडे के अनुसार, बोर्ड 17 मार्च को फिल्म की स्क्रीनिंग कर सकती है। बता दें कि पहले स्क्रीनिंग 9 मार्च को निर्धारित थी, लेकिन एक अप्रत्याशित घटना के कारण इसे रद्द किया गया था।
विवाद
इस कारण 'जन नायकन' को नहीं मिला था प्रमाणपत्र
'जन नायकन' को पोंगल, 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था। हालांकि, फिल्म की रिलीज से ठीक पहले सेंसर बोर्ड ने इसे प्रमाणपत्र देने में रोक लगा दी थी। CBFC ने अपने तर्क में बताया था कि 'जन नायकन' के कुछ दृश्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। साथ ही सशस्त्र बलों को फिल्म में आपत्तिजनक तरीके से दिखाने वाला बताया गया है। इसके बाद से फिल्म कानूनी दांव-पेंच में घिरी हुई है।
स्थिति
17 मार्च को साफ हो सकती है स्थिति
CBFC की समीक्षा समिति 17 मार्च को 'जन नायकन' की स्क्रीनिंग करेगी जिसपर निर्माताओं की नजरें भी टिकी हैं। समीक्षा समिति दोबारा से फिल्म देखेगी जिसके बाद ही इसके भविष्य को लेकर स्थिति साफ हो सकती है। बता दें, 'जन नायकन' थलापति के करियर की आखिरी फिल्म है जिसका निर्माण KVN प्रोडक्शन के तहत हुआ है। फिल्म में पूजा हेगड़े, ममिता बैजू, बॉबी देओल, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, प्रियामणि और नारायण जैसे सितारे भी अहम किरदारों में हैं।