थलापति विजय को एक और झटका, फिल्म 'जन नायकन' रिलीज से पहले ऑनलाइन लीक
क्या है खबर?
थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' से जुड़ी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पिछले महीने फिल्म को सेंसर बोर्ड की समीक्षा समिति के पास दोबारा भेजा गया था। प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद रिलीज को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब खबर है कि फिल्म रिलीज से पहले ऑनलाइन लीक हो गई है। मामला संज्ञान में आने के बाद से फैंस भड़क गए और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
लीक
'जन नायकन' का 5 मिनट का वीडियो लीक हुआ
मिड-डे के मुताबिक, फिल्म 'जन नायकन' का 5 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। इस वायरल क्लिप में कथित तौर पर शीर्षक श्रेय और फिल्म में विजय का शुरुआती परिचय दृश्य शामिल है। बताया जाता है कि ये लीक क्लिप कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया जा रहा है। उधर विजय के फैंस नाराज हैं और फिल्म के प्रोडक्शन हाउस, KVN प्रोडक्शन को टैग करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
चेतावनी
गंभीर कानूनी कार्रवाई होने की चेतावनी दी गई
वीडियो क्लिप में जो दिख रहा है, उससे लगता है कि वीडियो एडिटिंग के दौरान लीक हो गया होगा, क्योंकि क्लिप के आखिर में एक व्यक्ति को वीडियो राेकते हुए देखा गया है। फैंस इस लीक के पीछे साजिश का इशारा कर रहे हैं। उन्होंने अन्य यूजर्स से क्लिप न साझा करने का अनुरोध किया है और चेतावनी दी है कि ऐसा करने पर गंभीर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल मामले में निर्माताओं का आधिकारिक बयान नहीं आया है।