फिल्म 'जन नायकन' रिलीज से पहले लीक हो गई

थलापति विजय को एक और झटका, फिल्म 'जन नायकन' रिलीज से पहले ऑनलाइन लीक

लेखन ज्योति सिंह 10:45 am Apr 10, 202610:45 am

क्या है खबर?

थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' से जुड़ी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पिछले महीने फिल्म को सेंसर बोर्ड की समीक्षा समिति के पास दोबारा भेजा गया था। प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद रिलीज को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब खबर है कि फिल्म रिलीज से पहले ऑनलाइन लीक हो गई है। मामला संज्ञान में आने के बाद से फैंस भड़क गए और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।