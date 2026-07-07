'जन नायकन' को नहीं मिला सेंसर प्रमाणपत्र

'जन नायकन' की प्रमाणन प्रकिया अभी अधूरी, निर्माताओं ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

लेखन ज्योति सिंह 12:44 pm Jul 07, 202612:44 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय (थलापति विजय) की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' फिर चर्चा में है। पिछले हफ्ते दावा किया गया था फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने फिल्म को पास कर दिया है। कुछ बदलावों के बाद इसे 'ए' प्रमाणपत्र दिया गया है। 'जन नायकन' के निर्माता KVN प्रोडक्शन ने अब इन दावों को नकारा है। उन्होंने स्पष्ट पुष्टि की है कि ये खबरें पूरी तरह से फर्जी हैं और फिल्म को अभी तक प्रमाणपत्र नहीं मिला है।