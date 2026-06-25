'हाफ मैन' की OTT रिलीज का हुआ ऐलान, जेमी बेल के साथ देखें ये खास कहानी
दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर है। हॉलीवुड अभिनेता जेमी बेल की नई ड्रामा सीरीज 'हाफ मैन' 3 जुलाई, 2026 को लायंसगेट प्ले पर रिलीज होने जा रही है।
6 एपिसोड की यह सीरीज रूबेन और नायल नाम के 2 दोस्तों की कहानी है। इनकी दोस्ती 40 साल पुरानी है और काफी उलझी हुई है।
कहानी की शुरुआत एक शादी में हुए हंगामे से होती है, जहां पुराने राज और तनाव अचानक सबके सामने आ जाते हैं।
गैड की 'हाफ मैन' मर्द होने के मतलब को है तलाशती
'बेबी रेनडियर' जैसी मशहूर सीरीज बनाने वाले रिचर्ड गैड ने 'हाफ मैन' की कहानी लिखी और इसे बनाया है।
यह सीरीज आज के जमाने में 'मर्द' होने के सही मतलब को तलाशती है। इसमें भाईचारा, इंसान की कमजोरियां और बचपन के गहरे जख्मों जैसे मुद्दों को बड़ी संवेदनशीलता से दिखाया गया है।
जेमी बेल के साथ, स्टुअर्ट कैंपबेल और मिशेल रॉबर्टसन ने रूबेन और नायल के युवा किरदार निभाए हैं। यह सीरीज ईमानदारी से दिखाती है कि समाज किस तरह मर्दों के रिश्तों और उनकी पहचान पर असर डालता है।