'हाफ मैन' की OTT रिलीज का हुआ ऐलान, जेमी बेल के साथ देखें ये खास कहानी

गैड की 'हाफ मैन' मर्द होने के मतलब को है तलाशती

'बेबी रेनडियर' जैसी मशहूर सीरीज बनाने वाले रिचर्ड गैड ने 'हाफ मैन' की कहानी लिखी और इसे बनाया है।

यह सीरीज आज के जमाने में 'मर्द' होने के सही मतलब को तलाशती है। इसमें भाईचारा, इंसान की कमजोरियां और बचपन के गहरे जख्मों जैसे मुद्दों को बड़ी संवेदनशीलता से दिखाया गया है।

जेमी बेल के साथ, स्टुअर्ट कैंपबेल और मिशेल रॉबर्टसन ने रूबेन और नायल के युवा किरदार निभाए हैं। यह सीरीज ईमानदारी से दिखाती है कि समाज किस तरह मर्दों के रिश्तों और उनकी पहचान पर असर डालता है।