'उड़ता तीर' से नया गाना हुआ जारी, देशभक्ति के रंग में डूबे दिखे आयुष्मान-सारा

'जय हिंदी' गाने को सिद्धार्थ महादेवन, शिवम महादेवन और सुमंतो मुखर्जी ने मिलकर अपनी दमदार आवाज से सजाया है और इसका संगीत सचिन-जिगर ने मिलकर तैयार किया है।

गाने के बोल अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं। यह सोनी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जहां इसे लोगों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हासिल हो रही हैं।

फिल्म पर बात करें, तो 23 अक्टूबर को आ 'उड़ता तीर' बॉक्स ऑफिस पर अब तक 27 करोड़ रुपये कमा चुकी है।