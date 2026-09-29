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'ये प्रेम मोल लिया' से आयुष्मान-शरवरी का दूसरा गाना जारी, नवरात्रि से पहले दिया तोहफा

'ये प्रेम मोल लिया' से आयुष्मान-शरवरी का दूसरा गाना जारी, नवरात्रि से पहले दिया तोहफा

लेखन ज्योति सिंह
Sep 29, 2026
12:48 pm
क्या है खबर?

सूरज बड़जात्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' इस साल सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी मुख्य किरदारों में हैं और दोनों की फ्रेश जोड़ी फैंस को भी पसंद आई है। हाल ही में, निर्माताओं ने फिल्म का टाइटल ट्रैक 'ये प्रेम मोल लिया' जारी किया था जिसे यूट्यूब पर खूब पसंद किया जा रहा है। अब एक और गाना 'जय अंबे बोल' रिलीज कर दिया गया है।

गाना

छा गए आयुष्मान-शरवरी

हिमेश रेशमिया की आवाज और संगीत से तैयार हुआ गाना 'जय अंबे बोल' मां दुर्गा को समर्पित भक्तिमय गाना है, जिसमें आयुष्मान और शरवरी को डांडिया गरबा करते हुए देखा जा सकता है।

नवरात्रि से पहले आया यह गाना फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है।

फिल्म की बात करें, तो हमेशा की तरह राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित 'ये प्रेम मोल लिया' एक पारिवारिक-ड्रामा है, जो 27 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों का रुख करेगी।

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यहां देखिए वीडियो

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