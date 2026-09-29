'ये प्रेम मोल लिया' से आयुष्मान-शरवरी का दूसरा गाना जारी, नवरात्रि से पहले दिया तोहफा

लेखन ज्योति सिंह 12:48 pm Sep 29, 202612:48 pm

क्या है खबर?

सूरज बड़जात्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' इस साल सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी मुख्य किरदारों में हैं और दोनों की फ्रेश जोड़ी फैंस को भी पसंद आई है। हाल ही में, निर्माताओं ने फिल्म का टाइटल ट्रैक 'ये प्रेम मोल लिया' जारी किया था जिसे यूट्यूब पर खूब पसंद किया जा रहा है। अब एक और गाना 'जय अंबे बोल' रिलीज कर दिया गया है।