जैक्लीन फर्नांडिज का कान्स में तीसरा तहलका, राहुल मिश्रा के गाउन में लगीं बेहद खूबसूरत

जैक्लीन के गाउन में थी यह खास चीजें

जैक्लीन का गाउन संतुलन का बेहतरीन उदाहरण था। यह एक तरफ सुंदर बनावट का था, तो दूसरी तरफ बेहद लचीला और बहता हुआ भी था।

गाउन पर लहरों जैसी सजावट थी, जो जैक्लीन के हर कदम के साथ चमकता था। इसके डीप नेकलाइन ने एक बोल्ड अंदाज दिया।

इस लुक के साथ जैक्लीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें एक सच्चा फैशन आइकन कहा जाता है।