जैकलीन फर्नांडिस की नई फिल्म पर आया अपडेट

जैकलीन फर्नांडिस अपने करियर में पहली बार करने जा रहीं ऐसी फिल्म, सिनेमाघरों में मचेगी तबाही

लेखन नेहा शर्मा 07:57 pm Jun 17, 202607:57 pm

क्या है खबर?

हॉरर फिल्में दर्शकों को हमेशा से ही अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं, क्योंकि इनसे मिलने वाला रोमांच और डर लोगों को बेहद पसंद आता है। 'स्त्री' से लेकर 'भूत बंगला' तक दर्शकों ने हमेशा हॉरर जॉनर को भरपूर प्यार दिया है। ताजा खबरों की मानें तो अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस भी अब दर्शकों को डराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बताया जा रहा है कि जैकलीन ने अपनी पहली हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट को हरी झंडी दे दी है।