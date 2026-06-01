जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ीं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने का आदेश

फैसला

अदालत ने अपने फैसले में पर्याप्त सबूत होने की बात कही

PTI के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) प्रशांत शर्मा ने कहा, "प्रथम दृष्टया, रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री मौजूद है, इसलिए सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा होता है।" जैकलीन समेत अन्य आरोपी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 3 के तहत अपराध के लिए अभियोजित किए जाने के पात्र हैं, जाे इसी अधिनियम की धारा के तहत दंडनीय है। अदालत ने आरोप तय करने और हस्ताक्षर के लिए सभी को 3 जून को पेश होने को कहा है।