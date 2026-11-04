रणबीर कपूर की 'रामायण' देखकर गदगद हुए जैकी भगनानी-सरगुन मेहता, फैंस से की खास अपील

जब पैपराजी ने जैकी से फिल्म के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, "शानदार, बेहतरीन फिल्म। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी फिल्में देखी हैं, उनमें से यह सबसे बेहतरीन है।"

जब पैपराजी ने कहा कि वह भी यह फिल्म देखेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, "जरूर देखिए, आपको गर्व महसूस होगा।"

हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय समीक्षकों और दर्शकों की ओर से इस फिल्म को कैसी प्रतिक्रिया मिलती है।