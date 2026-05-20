जैकी श्रॉफ डरावनी फिल्म का बने हिस्सा

जैकी श्रॉफ और शरद केलकर की डरावनी फिल्म 'खेती' का मोशन पोस्टर जारी

लेखन ज्योति सिंह 12:05 pm May 20, 202612:05 pm

क्या है खबर?

जैकी श्रॉफ ने अपने फिल्मी करियर में एक्शन, थ्रिलर, पारिवारिक ड्रामा और कॉमेडी फिल्मों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। अब वह भूतिया फिल्म के जिरए लोगों को डराने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें उनका साथ शरद केलकर देंगे। फिल्म का शीर्षक 'खेती' रखा गया है, जिसका पहला मोशन पोस्टर भी सामने आ गया है। हारिस इम्तियाज खान द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म का निर्माण ब्लैककैनवास स्टूडियो के बैनर तले हुआ है।