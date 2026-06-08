जावेद जाफरी की पत्नी के साथ हुई थी धोखाधड़ी

जावेद जाफरी की पत्नी से जुड़े 16 करोड़ रुपये की ठगी मामले में BMC अधिकारी निलंबित

लेखन ज्योति सिंह 05:03 pm Jun 08, 202605:03 pm

क्या है खबर?

जावेद जाफरी की पत्नी हबीबा जाफरी के साथ 16.4 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया था। इस धोखाधड़ी की शिकायत करते हुए पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। ताजा अपडेट है कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में के-नॉर्थ वार्ड के सहायक आयुक्त महेश पाटिल को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि अधिकारी फिलहाल फराह हैं और उनकी तलाश शुरू की गई है।