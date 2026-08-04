जाफर जैक्सन की नई फिल्म पर आया अपडेट

'माइकल' ने चमकाई जाफर जैक्सन की किस्मत, दूसरी फिल्म में मिला इस सुपरस्टार का साथ

लेखन ज्योति सिंह 12:48 pm Aug 04, 202612:48 pm

क्या है खबर?

इस साल रिलीज हुई फिल्म 'माइकल' में अपने चाचा और पॉपस्टार माइकल जैक्सन का किरदार निभाकर जाफर जैक्सन रातों-रात मशहूर हो चुके हैं। फिल्म भी कमाई में पीछे नहीं रही और इसने दुनियाभर में लगभग 1 अरब डॉलर से ज्यादा कारोबार किया। अपनी डेब्यू फिल्म से इस ख्याति को हासिल करने के बाद, जाफर की किस्मत का ताला पूरी तरह से खुल चुका है। उन्हें अपनी दूसरी फिल्म मिल गई है, जिसमें उनके साथ विल स्मिथ जैसे सुपरस्टार नजर आएंगे।