अभिनेत्री कैरी ऐन फ्लेमिंग का कैंसर से निधन

'आईजॉम्बी' की लोकप्रिय अभिनेत्री कैरी ऐन फ्लेमिंग का निधन, कैंसर से थीं पीड़ित

लेखन ज्योति सिंह 10:41 am Mar 23, 202610:41 am

क्या है खबर?

अमेरिकन सीरीज 'आईजॉम्बी' और 'सुपरनैचुरल' जैसे शो से लोकप्रियता हासिल करने वालीं अभिनेत्री कैरी ऐन फ्लेमिंग का निधन हो गया है। उनके प्रतिनिधि के मुताबिक, 51 वर्षीय फ्लेमिंग ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थीं। 26 फरवरी को कनाडा के एक अस्पताल में अभिनेत्री को इस बीमारी के बारे में पता चला था। उनके निधन की खबर आने से हॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। फैंस सोशल मीडिया के जरिए अभिनेत्री के प्रति शोक संवेदना जाहिर कर रहे हैं।