'आईजॉम्बी' की लोकप्रिय अभिनेत्री कैरी ऐन फ्लेमिंग का निधन, कैंसर से थीं पीड़ित

'आईजॉम्बी' की लोकप्रिय अभिनेत्री कैरी ऐन फ्लेमिंग का निधन, कैंसर से थीं पीड़ित
क्या है खबर?
अमेरिकन सीरीज 'आईजॉम्बी' और 'सुपरनैचुरल' जैसे शो से लोकप्रियता हासिल करने वालीं अभिनेत्री कैरी ऐन फ्लेमिंग का निधन हो गया है। उनके प्रतिनिधि के मुताबिक, 51 वर्षीय फ्लेमिंग ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थीं। 26 फरवरी को कनाडा के एक अस्पताल में अभिनेत्री को इस बीमारी के बारे में पता चला था। उनके निधन की खबर आने से हॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। फैंस सोशल मीडिया के जरिए अभिनेत्री के प्रति शोक संवेदना जाहिर कर रहे हैं।
बयान
कैरी ऐन फ्लेमिंग ने शांतिपूर्वक तरीके से दुनिया को अलविदा कहा
फ्लेमिंग के प्रतिनिधि ने उनके आखिरी पलों की जानकारी देते हुए कहा, "अपने प्रियजनों की मौजूदगी में उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी आखिरी सांस ली। कैरी को जानना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। वह एक खूबसूरत आत्मा, प्रेरणादायक और सबसे बढ़कर दयालु थीं। उनकी बहुत याद आएगी।" अभिनेत्री ने निधन पर उनके सह-कलाकारों ने भी दुख व्यक्त किया है, जिनमें अभिनेता जिम बीवर भी शामिल हैं। बता दें, जिम ने 'सुपरनैचुरल' में फ्लेमिंग के पति का किरदार निभाया था।
परिचय
कैरी ऐन फ्लेमिंग के बारे में जानिए
16 अगस्त, 1974 को नोवा स्कोटिया के डिग्बी में जन्मीं फ्लेमिंग, कुछ साल बाद ब्रिटिश कोलंबिया चली गई थीं। यहां उन्होंने विक्टोरिया के कैलिडोस्कोप थिएटर और किडको थिएटर डांस कंपनी में अभिनय और डांस का हुनर सीखा था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो 'वाइपर' (1994) से की थी। इसके बाद, अभिनेत्री ने 'मास्टर्स ऑफ हॉरर', 'द टूथ फेयरी' और 'ब्लडसकर्स' जैसे कई जॉनर शो में अपनी पहचान बनाई थी।