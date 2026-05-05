ईशान खट्टर की नई फिल्म पर आया अपडेट

ईशान खट्टर ने 'गुल्लक' निर्देशक से मिलाया हाथ, कॉमेडी फिल्म से धमाल मचाने की तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 06:59 pm May 05, 202606:59 pm

क्या है खबर?

'होमबाउंड' जैसी भावनात्मक फिल्म से दर्शकों का दिल जीतने वाले ईशान खट्टर अब काॅमेडी शैली में वापसी करने की तैयारी कर चुके हैं। इस परियोजना में वह बिल्कुल नए अवतार के साथ लोगों को हंसी की डोज देते दिखेंगे। खबर है कि फिल्म का निर्देशन पलाश वासवानी करेंगे, जिन्हें वेब सीरीज 'गुल्लक' के निर्देशन के लिए जाना जाता है। शीर्षक तो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म का निर्माण हरमन बावेजा अपने बावेजा स्टूडियोज बैनर के तहत करेंगे।