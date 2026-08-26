स्पेनिश फिल्म 'कुलपेबल्स' का आ सकता है देसी वर्जन

ईशान खट्‌टर दिखाएंगे जुनूनी अवतार, स्पेनिश ट्रिलॉजी 'कुलपेबल्स' का भारतीय रूपांतरण लाने की तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 10:41 am Aug 26, 202610:41 am

क्या है खबर?

ईशान खट्‌टर के चाहने वाले उन्हें जल्द ही एक नए अवतार में देख सकते हैं। खबर है कि अमेजन प्राइम वीडियो की मशहूर स्पेनिश रोमांटिक-थ्रिलर ट्रिलॉजी 'कुलपेबल्स' का भारतीय रूपांतरण बनाने पर विचार चल रहा है। इस 3 भागों वाली युवा प्रेम-कहानी में मुख्य किरदार निभाने के लिए ईशान से बातचीत चल रही है। बता दें, कुलपेबल्स प्राइम वीडियो की सबसे सफल स्पेनिश फिल्मों में से एक है, जो मर्सिडीज रॉन के लोकप्रिय उपन्यासों पर आधारित है।