क्या अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह का हुआ ब्रेकअप

अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह के रिश्ते में आई दरार? ऐसे शुरू हुई ब्रेकअप की अटकलें

लेखन अंशिका शुक्ला 09:53 am Nov 17, 202609:53 am

क्या है खबर?

अविनाश मिश्रा ने ईशा सिंह के लिए अपने प्यार का इजहार कर सबको चौंका दिया था। 'खतरों के खिलाड़ी 15' जीतने के बाद रखी गई पार्टी में उन्होंने ईशा से कहा था, "आई लव यू, बेबी।" इसके बाद दोनों के रिश्ते की पुष्टि हुई थी। हालांकि, अब ईशा ने इंस्टाग्राम पर अविनाश को अनफॉलो कर दिया है, जिससे उनके ब्रेकअप की अटकलें तेज हो गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि अविनाश अब भी ईशा को फॉलो कर रहे हैं।