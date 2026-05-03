मेट गाला प्री-पार्टी में चमकीं ईशा अंबानी, पहनी 26 भारतीय परंपराओं को समेटे ये खास पोशाक

भारतीय शिल्प कौशल मेट गाला प्री-पार्टी में ईशा ने दिखाया भारतीय शिल्प कौशल का दम ईशा ने न्यूयॉर्क में आयोजित मेट गाला प्री-पार्टी में भारतीय शिल्प कौशल को बढ़ावा देते हुए एक खास ड्रेस पहनी, जिसे 'भारत का फैशन मानचित्र' कहा जा रहा है। उन्होंने मनीष मल्होत्रा और 'स्वदेश' द्वारा विशेष रूप से कारीगरों द्वारा तैयार किया गया लुक चुना। 'स्वदेश' रिलायंस रिटेल द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रीमियम रिटेल ब्रांड है, जो विशेष रूप से भारतीय कारीगरों और देश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रचार करने के लिए बनाया गया है।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए ईशा अंबानी की तस्वीरें Isha Ambani debuted a custom handcrafted look by Manish Malhotra x Swadesh at Vogue’s Pre-Party, styled by Anaita Shroff Adajania. pic.twitter.com/SCDL10w20c — Nita Mukesh Ambani Cultural Centre (@nmacc_india) May 2, 2026

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अद्भुत संगम कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही ड्रेस में सिमटा भारत ईशा की ये ड्रेस भारत के अलग-अलग क्षेत्रों के 26 बॉर्डर्स जोड़कर बनाई गई। ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भारत की कला का उत्सव है। इसमें उत्तर प्रदेश का ज़री काम, मध्य प्रदेश की महेश्वरी बुनाई, तमिलनाडु का कांजीवरम, महाराष्ट्र की पैठणी, बंगाल का कांथा और बनारसी ब्रोकेड के साथ आरी, टिल्ला और पारसी गारा कढ़ाई को एक साथ पिरोया गया है। ये भारत की समृद्ध और विविध वस्त्र विरासत की भव्य झलक पेश करती है।

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ट्विटर पोस्ट इवेंट में छाईं ईशा अंबानी 🎥 | Simone Ashley with Isha Ambani at the Met Gala pre-party on May 1, 2026 in New York City, NY pic.twitter.com/1tvfipu8Xr — Simone Ashley Network (@simoneanetwork) May 2, 2026