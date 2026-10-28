'रामायण: भाग 2' की रिलीज में बदलाव की चर्चा

'रामायण: भाग 2' की रिलीज में बदलाव की चर्चा, क्या प्रभास की 'स्पिरिट' बनी रोड़ा?

लेखन ज्योति सिंह 02:45 pm Oct 28, 202602:45 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की पौराणिक महाकाव्य फिल्म 'रामायण' का पहला भाग अपनी रिलीज के करीब है। निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया था कि फिल्म दिवाली के अवसर पर दस्तक देगी और इसका दूसरा भाग दिवाली, 2027 पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि, अब चर्चा है कि 'रामायण: भाग 2' को अगले साल की बजाए 2028 में रिलीज किया जाएगा। इसका कारण बताते हुए एक फिल्म क्रिटिक ने बताया कि निर्माता प्रभास अभिनीत 'स्पिरिट' के टकराव से बचना चाहते हैं।