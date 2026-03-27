क्या बंद हो रहा 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'?

क्या बंद हो रहा एकता कपूर का 'क्योंकि सास भी कभी...2'? निर्माताओं ने तोड़ी चुप्पी

लेखन ज्योति सिंह 01:48 pm Mar 27, 202601:48 pm

क्या है खबर?

एकता कपूर के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने दूसरे सीजन के साथ पिछले साल वापसी की। 'तुलसी' के किरदार में दोबारा स्मृति ईरानी को लोग पसंद कर रहे हैं और TRP शीर्ष 10 की सूची में यह लगातार पहले नंबर पर बना हुआ है। हाल ही में, निर्माताओं ने स्पिन-ऑफ 'क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं' लॉन्च किया है। तब से मूल शो बंद होने की खबर आ रही है, जिस पर निर्माताओं ने प्रतिक्रिया दी।