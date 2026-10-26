कृति सैनन ने वरुण धवन और अमर कौशिक संग रीयूनियन का वीडियो साझा किया

कृति सैनन और वरुण धवन फिर आएंगे साथ? 'भेड़िया' निर्देशक संग वीडियो से मिला संकेत

लेखन ज्योति सिंह 08:14 pm Oct 26, 202608:14 pm

क्या है खबर?

कृति सैनन और वरुण धवन को 2022 में आई फिल्म 'भेड़िया' में देखा गया था। हाल ही में, दोनों कलाकारों ने फिल्म के निर्देशक अमर कौशिक के साथ एक नया वीडियो साझा किया है, जिसने फैंस के बीच उनकी नई परियोजना को लेकर अटकलें छेड़ दी हैं। कृति ने वीडियो के साथ एक मजेदार कैप्शन भी दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि उनकी अगली परियोजना 'भेड़िया 2' होगी या फिर कुछ और आने वाला है।